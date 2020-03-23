Купертино, США, , 12:40 — REGNUM Попытки доработать беспроводную зарядку AirPower продолжают инженеры компании Apple. Об этом 23 марта сообщил технический аналитик Джон Проссер в своем микроблоге в Twitter.

«Проект снова заработал», — заявил аналитик. Но все же он уточнил: «Нет гарантии, что они доработают и выпустят его».

По словам Проссера, инженеры переделывают электромагнитные катушки, чтобы снизить их нагрев. Также в прототипах устройств меняется силиконовый материал на белую кожу.

Аналитик уточнил, что компания уже начала выпуск прототипов. Причем, по его словам, предыдущие изделия не поддерживали беспроводную зарядку умных часов Apple Watch. Теперь же Apple переделывает зарядные устройств заново, чтобы обеспечить зарядку для всех гаджетов.

Напомним, анонс станции AirPower, способной без проводов заряжать гаджеты Apple, был сделан еще в 2017 году. Выпуск устройств на рынок планировался на 2018 год. Однако в марте 2019 года компания заявила о закрытии проекта.