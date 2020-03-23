Купертино, США, , 12:25 — REGNUM Нарушение работы компьютеров Mac, оснащенных графикой AMD Radeon, после установки и запуска на них операционной системы Windows 10 признала компания Apple. Документ с описанием проблемы опубликован на официальном сайте компании в разделе поддержки.

Как сообщается в документе, после запуска таких компьютеров начинается мерцание экрана или появляется искажение изображения. При этом программа-установщик Windows 10 выводит на экран ошибку с указанием того, что данный компьютер Mac не готов к этой версии операционной системы, и сообщает о необходимости обновления драйверов графической системы AMD.

Специалисты Apple в пресс-релизе уточняют, что обновление драйверов помогает не во всех случаях. Если установлены актуальные драйвера, но проблема не уходит, пользователям рекомендуется уменьшит разрешение экрана и дожидаться обновления драйверов.

Компания отмечает, что ни одно решение пока не поможет компьютерам, оснащенным мониторами Apple Pro Display XDR и the LG UltraFine 4K и 5K. Владельцам компьютеров с такими мониторами остается только дожидаться новых драйверов.