Вашингтон, , 10:14 — REGNUM Вычислительные мощности суперкомпьютеров будут доступны в США специалистам, разрабатывающим вакцины от коронавируса COVID-19. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, выступая на пресс-конференции в Белом доме.

Глава США объявил о запуске государственно-частного консорциума, который организовали администрация президента, минэнерго и корпорация IBM для борьбы с распространением коронавируса нового типа.

Представители бизнеса, сферы здравоохранения, учёные и чиновники будут участвовать в проекте. Главным образом речь идёт о предоставлении информационно-вычислительных ресурсов исследователям, которые работают над методами лечения и предупреждения заболевания, пояснил Трамп.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, в США оказались заражены новым вирусом более 33,2 тыс. человек. Скончались 417 человек.

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