Москва, , 03:39 — REGNUM Односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) способствует гонке вооружений между странами. Об этом рассказал заместитель министра обороны генерал-полковник Александр Фомин, передает «Известия».

"Их выход (США) из Договора о РСМД с высокой степенью вероятности приведёт к гонке вооружений», — сказал военачальник.

По его словам, США целенаправленно разрушают мировую систему контроля над вооружениями, которая многие десятки лет гарантировала глобальную безопасность и стратегическую стабильность.

«Безопасность страны будет обеспечена при любом развитии событий», — заключил заместитель главы Минобороны.

Активность США по созданию и развёртыванию ракет средней и меньшей дальности будет отслеживаться министерством обороны России.

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