Москва, 23 марта 2020, 03:39 — REGNUM Односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) способствует гонке вооружений между странами. Об этом рассказал заместитель министра обороны генерал-полковник Александр Фомин, передает «Известия».
По его словам, США целенаправленно разрушают мировую систему контроля над вооружениями, которая многие десятки лет гарантировала глобальную безопасность и стратегическую стабильность.
Активность США по созданию и развёртыванию ракет средней и меньшей дальности будет отслеживаться министерством обороны России.
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