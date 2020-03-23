Москва, 23 марта 2020, 03:00 — REGNUM Размер экспортных контрактов продукции российского военпрома в 2019 году составил $15,2 млрд. Об этом рассказал заместитель министра обороны генерал-полковник Александр Фомин, передаёт «Известия».
По его словам, РФ удерживает ведущие позиции на рынке вооружений. Регулярное сотрудничество поддерживается с половиной стран планеты.
Также он добавил, что иностранные эксперты считают российскую военную технику высокоэффективной в борьбе с терроризмом.
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