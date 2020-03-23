Брюссель, , 02:29 — REGNUM Администрации социальных сетей Facebook и Instagram приняли решение снизить в ЕС качество показываемых видео. Об этом 23 марта сообщил портал Engadget.

Представитель компаний пояснил журналистам, что эти «временные» меры приняты для того, чтобы помочь сетевой инфраструктуре ЕС справляться с проблемами пропускной способности. Они могут появиться из-за повышенной нагрузки на сеть, возникшей вследствие карантинных мер, из-за которых люди сидят дома и пытаются себя чем-то занять.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что сервисы YouTube, Amazon Prime и Netflix снизят качество потокового видео в странах ЕС. Соответствующее решение было принято после того, как провайдеры предупредили власти о резком увеличении объёма передаваемых данных.

Читайте ранее в этом сюжете: YouTube и Netflix снижают качество видео в ЕС из-за перегрузки сетей