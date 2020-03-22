Санкт-Петербург, , 16:00 — REGNUM Сотрудники Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова (ВМА) в Санкт-Петербурге продемонстрировали медицинское оборудование входящее в состав модуля медицинского самолетного (ММС), предназначенного для медицинской эвакуации пациента с тяжелой пневмонией, вызванной новой коронавирусной инфекцией.

Модуль ММС Vmeda.org

На каркасе такого модуля размещается различное навесное медицинское оборудование.

«Применение модуля и возможностей аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации может стать единственным способом спасения жизни наиболее тяжелых больных», — рассказали в ВМА.

В ходе тренировочного занятия, прошедшего в академии 20 марта, были подробно разобраны этапы загрузки модуля на борт самолета и порядок работы навесного оборудования.

Оборудование для модуля ММС Vmeda.org

Как сообщило 22 марта Министерство обороны РФ, в состав группы российских военных специалистов в области эпидемиологии и вирусологии, вылетевших для оказания помощи жителям Италии, входит, в том числе, доцент ВМА, кандидат медицинских наук, подполковник медицинской службы Александр Юманов.

В составе группы российских военных специалистов он участвовал в развертывании в Республике Гвинея мобильного госпиталя в рамках международной программы по борьбе с лихорадкой Эбола.