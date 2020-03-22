Москва, , 15:34 — REGNUM Специалисты научно-производственного объединения «Андроидная техника» завершили предварительные испытания антропоморфного робота для утилизации радиоактивных отходов. 22 марта об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Разработчики рассказали, что по итогам испытаний заказчик робота сделал замечания, которые будут учтены при дальнейшей реализации проекта. Антропоморфный робот будет управляться дистанционно с помощью копирующей системы, при которой андроид повторяет движения человека в специальном костюме.

Планируется, что робот будет использоваться для утилизации мусора в радиоактивных каньонах. Разработчики отмечают, что большая часть компонентов создаваемого робота производится в России.

Напомним, специалисты НПО «Андроидная техника» являются разработчиками антропоморфных роботов серии «Фёдор», один из которых доставлялся на Международную космическую станцию для проведения экспериментов. Управление роботом на станции также осуществлялось в копирующем режиме с помощью специального костюма.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 марта в НПО «Андроидная техника» рассказали, что результаты экспериментов с роботом серии «Фёдор» с позывным Skybot F-850 на МКС показали, что подобные андроиды окажутся наиболее востребованы при создании долговременной окололунной станции.

Читайте ранее в этом сюжете: Разработчики «Фёдора» рассказали, где найдут применение подобные роботы