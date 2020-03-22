Вашингтон, , 13:36 — REGNUM Количество одновременных пользователей сервиса распространения видеоигр Steam превысило 22 млн 21 марта. Об этом свидетельствует статистика, опубликованная на сайте сервиса.

Рекорд по количеству пользователей, единовременно находящихся в сервисе Steam, обновлялся несколько раз в 2020 году. 2 февраля в Steam зафиксировали 18,8 млн пользователей, а 15 марта — более 20 млн человек.

Эксперты отмечают, что рост популярности сервиса распространения видеоигр частично объясняется последствиями вспышки коронавируса. Из-за эпидемии во многих странах мира были закрыты на карантин учебные учреждения и отменены публичные мероприятия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 марта в Steam было проведено онлайн-мероприятие Game Festival, в ходе которого было представлено несколько новых видеоигр. Планировалось, что презентация этих игр произойдёт на выставке, однако она была отменена из-за вспышки коронавируса.

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