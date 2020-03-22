Вашингтон, , 13:36 — REGNUM Эксперимент по обработке спутников Starlink специальным покрытием, делающим их менее заметными для астрономов, оказался частично удачным, заявили в компании SpaceX. Об этом сообщает SpaceNews.

Компания SpaceX формирует группировку малых спутников Starlink для предоставления услуг широкополосного доступа к сети интернет. В настоящее время на околоземную орбиту выведено 362 космических аппаратов, а общее количество спутников в составе группировки в течение нескольких следующих лет превысит 12 тысяч.

После вывода первых партий спутников Starlink астрономы обнаружили, что из-за размещения на низкой околоземной орбите они являются достаточно яркими и мешают наблюдениям. В компании SpaceX пообещали принять меры по снижению яркости своих спутников. Для этого один из 60 аппаратов, запущенных одним пакетом 6 января 2020 года, был обработан специальным покрытием.

«Предварительные результаты показывают заметное снижение [яркости]», — рассказала представитель SpaceX Джессика Андерсон.

Она добавила, что в компании прорабатывают ещё несколько возможных способов решения этой проблемы. Один из подходов предусматривает оснащение спутников специальными навесами, которые будут разворачиваться после вывода аппаратов на околоземную орбиту.

Издание отмечает, что астрономы также проверили яркость спутника Starlink, обработанного затемняющим покрытием. Наблюдение с помощью небольшого телескопа в Чили показало, что этот спутник тусклее на 55%, чем другие аппараты этой группировки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года почётный профессор астрономии в Мичиганском университете Патрик Сейтцер рассказал, что яркость спутников Starlink в небе соответствует объектам 4-ой или 5-ой величины. Схожей яркостью (от +5 до +6) обладают Уран и крупнейшие спутники Юпитера.

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