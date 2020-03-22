Вашингтон, , 11:44 — REGNUM Компания Mozilla уберёт встроенную поддержку передачи данных по протоколу FTP в следующей версии браузера Firefox. Об этом сообщает ZDNet.

Firefox Kārlis Dambrāns

FTP (англ. — File Transfer Protocol) является одним из старейших протоколов передачи файлов по сети. Первые FTP-серверы начали использоваться в 1970-х годах. Специалисты Mozilla Corporation объяснили, что в настоящее время этот протокол устарел и является ненадёжным с точки зрения безопасности.

«Кроме того, часть кода FTP очень старая, небезопасная и сложная в обслуживании, и в прошлом мы обнаружили в ней много ошибок безопасности», — добавили в Mozilla.

Поэтому компания отключит встроенную поддержку протокола в следующей версии браузера Firefox 77, выпуск которого запланирован на июнь. Некоторое время пользователи смогут повторно включать поддержку FTP через настройки браузера, но к 2021 году в Mozilla планируют удалить из браузера весь программный код, поддерживающий этот протокол.

В 2019 году схожее решение по постепенному отказу от поддержки FTP протокола приняла компания Google в отношении браузера Chrome.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года браузер Firefox от компании Mozilla являлся вторым по популярности в мире, уступая только Google Chrome.