Москва, , 11:45 — REGNUM Успешное выведение на околоземную орбиту спутников британской компании OneWeb российскими ракетами-носителями подтверждает полную готовность отечественных средств выведения к подобным проектам, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин 22 марта на своей странице в социальной сети Twitter.

21 марта с космодрома «Байконур» стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с 34 спутниками компании OneWeb. С помощью разгонного блока «Фрегат» все спутники были успешно выведены на околоземную орбиту.

«Этим пуском мы доказали, что наши средства выведения готовы к оперативному развёртыванию многоспутниковых группировок сложной орбитальной конфигурации», — прокомментировал Рогозин.

Напомним, первый демонстрационный запуск шести спутников OneWeb был проведён в феврале 2019 года. 7 февраля 2020 года с космодрома «Байконур» была успешно запущена ракета-носитель «Союз-2.1б» с 34 спутниками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе исполнительный директор компании-оператора запусков Arianespace Стефан Исраэль заявил, что в 2020 году планируется проведение 10 запусков ракет-носителей семейства «Союз» со спутниками OneWeb.

Читайте ранее в этом сюжете: На ракете «Союз» выведены на орбиту 34 спутника OneWeb