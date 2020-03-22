Вашингтон, , 10:26 — REGNUM Компания Microsoft запустила внутреннее тестирование облачного игрового сервиса Project xCloud в версии для персональных компьютеров. Об этом сообщает The Verge.

Для запуска облачного игрового сервиса используется приложение Xbox Game Streaming, которое после релиза будет доступно в магазине Windows. Приложение позволит поддерживать потоковую передачу с консоле Xbox One или удалённого сервера Microsoft xCloud. Управление осуществляется с помощью контроллера Xbox One.

Запущенное тестирование является внутренним — пока в нём участвуют только сотрудники Microsoft. В настоящее время качество потоковой передачи ограничивается 720p, однако вскоре в компании планируют добавить разрешение 1080p.

Компания Microsoft планирует запустить сервис Project xCloud в 2020 году на мобильных устройствах и персональных компьютеров. На первом этапе сервис будет запущен в Канаде, Индии, Японии и некоторых странах Евросоюза.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 января сервис Project xCloud был запущен в Канаде в тестовом режиме на мобильных устройствах под управлением операционной системы Android.

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