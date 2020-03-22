Киев, , 09:28 — REGNUM В украинских военно-морских силах считают, что новые десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» являются «достойным ответом» большим десантным кораблям (БДК) российского Черноморского флота. Об этом было сказано в сюжете телерадиостудии «Бриз» министерства обороны Украины.

Десантные катера типа «Кентавр» ВМС Украины Mil.gov.ua

Утверждается, что скорость «Кентавров» достигает 30 узлов. Эти катера вооружены блоками неуправляемых ракет С-8. Вместимость катера — 36 десантников.

«Такие характеристики полностью устраивают командование ВМС (Украины — ИА REGNUM), а главное — являются достойным ответом устаревшим БДК Черноморского флота России, которые намного медленнее и уже давно исчерпали свой ресурс», — утверждается в материале.

Напомним, что речь идет о катерах «Кентавр», которые пытается производить судостроительный завод «Кузница на Рыбальском». До 2018 года этот завод принадлежал бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Сейчас два катера «Кентавр» проходят испытания.

Эксперты на самой Украине весьма критически отзываются об этих кораблях. К примеру, катера имеют дифферент и довольно посредственную остойчивость.