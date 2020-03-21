Байконур, Казахстан, , 20:43 — REGNUM Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 британскими космическими аппаратами OneWeb стартовала с космодрома Байконур. Об этом 21 марта сообщается на официальном сайте Роскосмоса.

Пуск ракеты состоялся 21 марта в 20:06:58 (мск). Отмечается, что разделение разгонного блока и третьей ступени ракеты прошло в штатном режиме через 562 секунды после старта.

«В период с 21:18 до 23:51 мск в соответствии с циклограммой полета британские спутники OneWeb будут отделяться группами по два или четыре спутника», — говорится в сообщении.

Кроме этого, запись прямой трансляции запуска ракеты «Союз-2.1б» размещена на сайте госкорпорации.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» создана в ракетно-космическом центре «Прогресс», которая входит в Госкорпорацию «Роскосмос», и является модификацией «Союза-2». Она имеет двигатель с повышенными энергетическими характеристиками, а также улучшенные точность выведения, устойчивость и управляемость. Инженерами-конструкторами была увеличена масса полезной нагрузки модернизированной ракеты.

Предыдущий запуск в интересах OneWeb с космодрома «Байконур» был проведён 7 февраля. Британская компания планирует довести состав группировки OneWeb до 648 спутников. Эта группировка будет использоваться для предоставления услуг широкополосного доступа к сети интернет. Планируется, что в 2020 году будет проведено 10 запусков российских ракет серии «Союз» со спутниками OneWeb.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 марта Роскосмос запретил журналистам посещать космодром «Байконур» из-за вспышки коронавируса. В госкорпорации пообещали организовать прямую трансляцию пусков с космодрома.

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