Маунтин-Вью, США, , 16:35 — REGNUM Ежегодная конференция разработчиков Google I/O не будет проводиться в 2020 году ни в каком формате, сообщили организаторы 20 марта на сайте мероприятия.

Конференция Google I/O должна была пройти в Маунтин-Вью с 12 по 14 мая. В начале марта в Google предупредили, что из-за вспышки коронавируса мероприятие может быть проведено в формате видеоконференции. Сейчас в Google заявили, что полностью отказались от проведения этого мероприятия в любом формате.

«Мы, к сожалению, не будем проводить Google I/O в этом году в любом формате… Прямо сейчас самое важное, что все мы можем сделать, — это сосредоточить наше внимание на помощи людям с новыми проблемами, с которыми мы все сталкиваемся», — объяснили организаторы.

В компании отметили, что продолжат делиться обновлениями платформы Android через блоги разработчиков и форумы сообщества.

Конференции Google I/O проводятся ежегодно с 2008 года. На этих мероприятиях компания Google представляет свои новые продукты, связанные с мобильной операционной системой Android.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 мая 2019 года на конференции Google I/O была представлена бета-версия операционной системы Android 10.