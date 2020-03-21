Париж, , 13:44 — REGNUM Генеральный директор крупнейшей французской телекоммуникационной компании Orange Стефан Ричард призвал отложить запуск сервиса потокового вещания Disney+ во Франции из-за угрозы перегрузки сетей. Об этом он заявил в интервью газете Le Figaro.

Из-за вспышки коронавируса многие люди во Франции перешли на удалённый режим работы, что привело к резкому скачку интернет-трафика. Глава Orange предупредил, что запуск нового сервиса потокового вещания во Франции может привести к сбоям в предоставлении доступа к сети интернет.

Ричард призвал руководство Walt Disney отложить премьеру видеостримингового сервиса на несколько недель. В настоящее время запуск Disney+ во Франции запланирован на 24 марта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 марта о снижении качества потокового видео в странах Евросоюза для предотвращения сбоев из-за резкого скачка трафика заявили представители видеостриминговых сервисов YouTube, Amazon Prime и Netflix.

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