Пекин, , 13:13 — REGNUM Компания Xiaomi впервые обошла по поставкам смартфонов другого производителя из Китая — Huawei — в феврале 2020 года. Об этом сообщает Sina со ссылкой на данные исследовательской компании Strategy Analytics.

По оценкам экспертов, в феврале 2020 года Xiaomi поставила около 6 млн смартфонов и вышла на третье место по этому показателю. Huawei опустилась на 4 строчку с 5,5 млн поставленных устройств.

Лидером остаётся южнокорейская компания Samsung, поставившая за этот месяц 18,2 млн смартфонов. Второе место занимает американская компания Apple с 10,2 млн поставок.

В 2018 году руководство компании Huawei планировало за два года выйти на первое место по поставкам смартфонов. К 2019 году Huawei удалось обойти Apple и приблизиться к лидирующей компании Samsung.

Планам Huawei помешали санкции правительства США. В мае 2019 года министерство торговли США внесло эту китайскую компанию в «чёрный список». Из-за этого компания потеряла возможность сотрудничать с партнёрами из США и лишалась нескольких ключевых поставщиков программного и аппаратного обеспечения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте в Strategy Analytics заявили, что в феврале 2020 году глобальные поставки смартфонов составили 61,8 млн устройств, упав на рекордные 38% в годовом исчислении.

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