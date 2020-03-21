Москва, , 12:08 — REGNUM Со стартовой площадки космодрома «Байконур» во время запуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb будет вестись прямая видеотрансляция. 21 марта трансляция будет доступна на сайте Роскосмоса.

Запуск назначен на 20:06 по московскому времени, прямая трансляция будет запущена в 19:40. Ракета-носитель «Союз-2.1б» выведет на околоземную орбиту 34 спутника британской компании OneWeb.

Предыдущий запуск в интересах OneWeb с космодрома «Байконур» был проведён 7 февраля. Британская компания планирует довести состав группировки OneWeb до 648 спутников. Эта группировка будет использоваться для предоставления услуг широкополосного доступа к сети интернет. Планируется, что в 2020 году будет проведено 10 запусков российских ракет серии «Союз» со спутниками OneWeb.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 марта Роскосмос запретил журналистам посещать космодром «Байконур» из-за вспышки коронавируса. В госкорпорации пообещали организовать прямую трансляцию пусков с космодрома.

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