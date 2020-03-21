Нагасаки, Япония, , 11:45 — REGNUM Японские специалисты создали тестовый набор для выявления нового коронавируса, который позволяет получить результат через 10 минут после забора образца биологического материала. Об этом сообщает Nikkei Asian Review.

Новая система разработана учёными японского Национального института инфекционных заболеваний и Университета Нагасаки совместно со специализирующимся на производстве медицинского оборудования подразделением компании Canon (Canon Medical Systems).

Портативная система весом 2,4 кг позволяет за 10 минут обнаружить коронавирус в образце биологического материала, собранного из носа или горла пациента. С учётом всех подготовительных операций общее время тестирования составляет не более 40 минут. Сейчас система проходит клинические испытания в префектуре Нагасаки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте Национальное управление лекарственных средств Китая утвердило новый набор для быстрого тестирования на заражение новым коронавирусом, позволяющий получить результаты исследования за 29 минут.

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