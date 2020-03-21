Вашингтон, , 11:34 — REGNUM Испытания орбитального телескопа «Джеймс Уэбб» приостановлены из-за угрозы распространения коронавируса, заявил директор американского аэрокосмического агентства NASA Джим Брайденстайн. Об этом сообщает SpaceNews.

Глава NASA рассказал, что агентство провело оценку текущей деятельности и выбрало ряд приоритетных проектов, над которыми продолжит работать даже в условиях вспышки коронавируса. Одним из главных проектов, по которому продолжается работа, в NASA назвали миссию «Марс-2020», запуск которой запланирован на лето.

Брайденстайн добавил, что при работах по телескопу «Джеймс Уэбб» не удаётся выполнить рекомендации Центров по контролю и профилактике заболеваний, поэтому подготовка орбитальной обсерватории временно приостановлена.

«Было принято решение обеспечить безопасность сотрудников. Обсерватория остается безопасной в чистом помещении», — заявил глава NASA.

В ходе онлайн-конференции заместитель директора NASA по науке Томас Зурбухен предположил, что эта приостановка работ может привести к задержке миссии.

Напомним, орбитальная инфракрасная обсерватория «Джеймс Уэбб» призвана заменить телескоп «Хаббл». Первоначально планировалось, что «Джеймс Уэбб» будет развёрнут на орбите в 2014 году, однако дата запуска неоднократно переносилась из-за превышения бюджета и отставания от графика работ. До этой приостановки работ ожидалось, что орбитальная обсерватория будут запущена в марте 2021 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе директор отдела астрофизики Управления научной миссии NASA Пол Херц заявил об окончании основных работ по сборке космического телескопа «Джеймс Уэбб» и начале испытаний.