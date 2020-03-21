Париж, , 10:42 — REGNUM Сервисы YouTube, Amazon Prime и Netflix снизят качество потокового видео в странах Евросоюза из-за повышенной нагрузки на телекоммуникационные сети, сообщает Reuters.

Из-за вспышки коронавируса в странах ЕС всё большее количество людей переходит на удалённый режим работы. Операторы связи, включая Vodafone и Deutsche Telekom, предупредили правительство о резком скачке трафика и угрозе сбоев в работе телекоммуникационных сетей.

На потоковое видео приходится не менее 60% трафика в фиксированных и мобильных сетях, поэтому еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка и услуг Тьерри Бретон призвал администрацию соответствующих сервисов ограничить качество передаваемого видео на территории ЕС. На этот призыв откликнулись владельцы YouTube, Amazon Prime и Netflix, снизив в этих сервиса качество видео по умолчанию.

В Netflix отметили, что принятые меры помогут сократить трафик примерно на 25%. Ограничение по качеству вещаемого видео в сервисах Netflix и YouTube будет действовать в течение 30 дней.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 марта в работе видеохостинга YouTube произошёл глобальный сбой, зафиксированный сервисом Downdetector.

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