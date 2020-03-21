Вашингтон, , 10:13 — REGNUM Первый испытательный запуск американского космического корабля Starliner с экипажем на борту запланирован на конец августа. 21 марта об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По данным агентства, первый запуск корабля Starliner в пилотируемом режиме назначен на 31 августа. При этом не уточняется, будет ли перед этим проведён ещё один запуск без экипажа. Планируется, что Starliner доставит на Международную космическую станцию двух астронавтов американского аэрокосмического агентства NASA и специалиста Boeing.

Напомним, компания Boeing разрабатывает корабль Starliner в рамках контракта с NASA. Первый испытательный полёт корабля Starliner без экипажа на борту состоялся в декабре 2019 года. Планировалось, что корабль достигнет МКС и состыкуется со станцией, однако эта операция была отменена из-за сбоя в работе бортового оборудования при выходе на опорную орбиту.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце февраля вице-президент Boeing Джон Малхолланд рассказал, что специалисты Boeing и NASA продолжают анализировать результаты испытательного полёта корабля Starliner. Он подчеркнул, что окончательное решение о необходимости повторного запуска в беспилотном режиме примет NASA.

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