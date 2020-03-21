Тайбэй, , 09:37 — REGNUM Глобальные поставки персональных компьютеров сократятся более чем на 30% в первой половине 2020 года по отношению к предыдущему периоду аналогичного года. Об этом сообщает DigiTimes со ссылкой на источники в отрасли.

По данным издания, в отрасли ожидают сильного снижения поставок из-за слабых продаж в Китае, Европе и США на фоне вспышки коронавируса. По оценкам аналитиков компании IDC, в первом квартале 2019 года в мире было поставлено около 58,5 млн персональных компьютеров.

Во втором квартале того же года поставки выросли до 63 млн, согласно оценкам экспертов Gartner. Таким образом, в первой половине 2020 года глобальные поставки ПК могут упасть ниже 84 млн устройств.

Снижение поставок на рынке персональных компьютеров ожидалось и до вспышки нового коронавируса. В частности, в ноябре 2019 года компания IDC представила отчёт, прогнозирующий сокращение глобальных поставок ПК с 2019 по 2023 год со среднегодовой скоростью 2,6%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце февраля эксперты IDC представили обновлённый прогноз, предусматривающий снижение глобальных поставок персональных компьютеров на 8,2% и 12,7% соответственно в первом и втором квартале 2020 года.