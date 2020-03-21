Сингапур, , 09:11 — REGNUM Правительство Сингапура рекомендует всем гражданам города-государства установить специальное мобильное приложение для сдерживания распространения коронавируса. Об этом сообщает Nikkei Asian Review.

Рекомендация по установке приложения TraceTogether выпущена министерством здравоохранения и государственным технологическим агентством Сингапура. При установке этого приложения на смартфон записывается информация о всех контактах с другими мобильными устройствами поблизости с помощью сигналов Bluetooth.

Данные о контактах хранятся 21 день, что больше инкубационного периода коронавируса. Использование этого приложения не является обязательным, при этом в правительстве гарантируют защиту конфиденциальности предоставляемых данных.

В случае выявления коронавирусной инфекции медики проверяют состояние всех людей, с которыми пациент имел контакты. В министерстве здравоохранения Сингапура отметили, что использование этого приложения поможет пациентам вспомнить все контакты и не допустить дальнейшего распространения вируса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 марта в министерстве здравоохранения Сингапура заявили о первых двух летальных случаях от болезней, вызванных новым коронавирусом.