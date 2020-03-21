Вашингтон, , 08:46 — REGNUM Глобальные поставки смартфонов по итогам февраля упали на 38% в годовом исчислении. Об этом свидетельствует отчёт исследовательской компании Strategy Analytics.

По оценкам экспертов, в феврале 2020 года в мире было поставлено 61,8 млн смартфонов. За тот же месяц предыдущего года производители смартфонов реализовали 99,2 млн устройств.

«Спрос на смартфоны в Азии в прошлом месяце упал из-за вспышка COVID-19, и это привело к сокращению поставок по всему миру. Некоторые азиатские фабрики не могли производить смартфоны, в то время как многие потребители не могли или не хотели посещать розничные магазины и покупать новые устройства», — объянслиа директор Strategy Analytics Линда Суи.

В отчёте отмечается, что февральское падение поставок стало самым крупным в истории мирового рынка смартфонов. Эксперты прогнозируют, что глобальные поставки останутся слабыми и в марте, несмотря на признаки восстановления продаж в Китае.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте президент Xiaomi Ван Сян заявил, что компания восстановила более 80% объёма цепочки поставок после вспышки коронавируса.

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