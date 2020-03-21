Вашингтон, , 08:11 — REGNUM Запуск корабля Crew Dragon к Международной космической станции в пилотируемом режиме запланирован на середину или конец мая, сообщает пресс-служба американского аэрокосмического агентства NASA.

Космический корабль Crew Dragon разрабатывается для NASA частной компанией SpaceX. Предстоящий полёт станет вторым испытательным запуском для нового корабля.

Первый испытательный полёт, проводившийся без экипажа на борту, состоялся в марте 2019 года. Тогда корабль успешно состыковался с МКС и вернулся на Землю в автоматическом режиме.

В ходе предстоящего запуска на борту Crew Dragon будут находится астронавты NASA Роберт Бенкен и Дуг Херли. Этот полёт станет финальным испытанием корабля перед сертификацией для выполнения регулярных рейсов к МКС.

«Благодаря этой миссии США вновь получит возможность запускать американских астронавтов на борту американского космического корабля со времени последней миссии «Спейс шаттл» 8 июля 2011 года», — отметили в NASA.

Напомним, после прекращения полётов шаттлов все доставка экипажей на МКС осуществлялась только российскими кораблями серии «Союз».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 января компания SpaceX провела испытание системы аварийного спасения экипажа пилотируемой капсулы корабля Crew Dragon.

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