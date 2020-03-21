Пекин, , 07:59 — REGNUM Китайская компания Xiaomi восстановила более 80% объёма цепочки поставок после вспышки коронавируса, заявил президент компании Xiaomi Ван Сян. Об этом сообщает Reuters.

Ван Сян рассказал, что февраль оказался сложным месяцем для Xiaomi, однако компании удалось возобновить деятельность большинства заводов и офисов. В марте Xiaomi открыла более тысячи магазинов по всему Китаю, которые закрывались из-за эпидемии коронавируса.

Президент Xiaomi отметил, что ситуация со вспышкой коронавируса оказалась серьёзной, однако она носит временный характер. Ван Сян добавил, что 24 марта Xiaomi проведет онлайн пресс-конференцию, в ходе которой представит новый флагманский смартфон 5G Redmi K30 Pro.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале компания Xiaomi сдвинула график рассылки обновлений оболочки MIUI 11 для смартфонов из-за закрытия некоторых подразделений в связи со вспышкой коронавируса.