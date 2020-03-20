Сан-Хосе, США, , 16:00 — REGNUM Несколько экземпляров смартфонов Google Sooner, являющихся первыми гаджетами с операционной системой Android, продали на аукционе eBay по 195 долларов США за штуку. Об этом сообщило сетевое издание iXBT.

По данным ресурса, все выставленные на продажу экземпляры смартфонов были раскуплены за непродолжительное время.

Google Sooner являлся не коммерческим устройством, а был прототипом такого устройства. По внешнему виду Sooner похож на устройства BlackBerry, которые оснащались QWERTY-клавиатурами. Устройство также оснащено цветным экраном разрешением 320×240 пикселей, одноядерный процессор, 64 МБ памяти, камеру 1,3 Мп и аккумулятор емкостью 960 мАч.

Позднее компания решила отказаться от такого дизайна и за основу приняла внешний вид телефона HTC Dream. Новые аппараты также имели QWERTY-клавиатуру, но она выдвигалась только по необходимости, прячась в остальное время под экраном. Однако это были уже не первые устройства на системе Android.