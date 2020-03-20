Сувон, Южная Корея, , 15:48 — REGNUM Проблемы с работой GPS приемника в новых смартфонах Samsung Galaxy S20 возникли у владельцев новых гаджетов. Об этой проблеме сообщил ресурс XDA Developers.

Как рассказало издание, пользователи столкнулись с проблемой определения местоположения в приложениях электронных карт. По словам владельцев новых смартфонов, устройство искало текущее свое положение почти 15 минут.

Пользователи отмечают, что после первого удачного позиционирования указатель местоположения начинает хаотично перемещаться в радиусе до трех километров, что делает навигацию с использованием смартфона невозможной.

По данным сетевого ресурса, проблема сохраняется при любых действиях — от калибровки компаса до обновления приложений и смены SIM-карты.

Официальное заявление по данной проблеме корейская корпорация пока не выпустила.