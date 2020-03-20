Редмонд, США, , 11:24 — REGNUM Обновленное меню «Пуск» в стиле Fluent Design показал в видеоролике главный специалист по продуктам группы Microsoft Devices Панос Панай 20 марта на своей странице в соцсети Instagram.

Как сообщил Панай, ролик выпущен в честь достижения в 1 млрд установленных активных операционных систем Windows 10. В ролике демонстрируются изменения интерфейса операционной системы разных годов, включая изображение элементов интерфейса еще только планируемых к появлению в обновлениях системы.

В ролике показывается меню «Пуск» с улучшенным дизайном живых плиток в стиле графического интерфейса Fluent Design от Microsoft. Также из ролика понятно, что живые плитки, про которые ходили слухи об их исключении из новых версий меню, остаются в интерфейсе системы.

Предполагается, что обновленный интерфейс появится уже в Windows 10 (версии 2004), которая должна быть выпущена в мае текущего года.