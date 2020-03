Сувон, Южная Корея, , 11:07 — REGNUM Разработкой оболочки One UI 2.5 занялась корейская компания Samsung. Об этом сообщает сетевое издание iXBT со ссылкой на инсайдерскую информацию.

По данным издания, новая оболочка должна появиться в сентябре на смартфонах Galaxy Note 20. Как сообщается, основным нововведением будет возможность управления жестами на любых лаунчерах. В настоящее время пользователи вынуждены использовать традиционную навигационную панель, если устанавливают сторонние программы замены домашнего экрана.

Напомним, большинство смартфонов Samsung сейчас работают с операционной системой Android 10 с установленной оболочкой One UI 2.0. На новых аппаратах уже устанавливается оболочка One UI 2.1. Новая оболочка One UI 2.5, как ожидается, будет масштабным обновлением, которое может внести много дополнений.