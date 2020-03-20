Маунтин-Вью, США, , 10:51 — REGNUM Новое приложение Camera Go, призванное улучшить качество фотографий на самых дешевых смартфонах, выпустила Google. Пресс-релиз с описанием нового приложения распространила сама компания Google.

Программа будет использоваться на операционной системе Android Go, которая, по сообщению компании, установлена на более, чем 100 млн смартфонов. Как сообщается в пресс-релизе, приложение оптимизировано для дешевых устройств с объемом оперативной памяти 1 ГБ.

Также приложение учитывает низкую производительность устройств и объем хранилища. Одной из особенностей программы является то, что приложение отслеживает, сколько места имеется на накопителе, и отображает количество снимков, которое может поместиться в устройстве.

Первым устройством, на котором появится Camera Go, компания называет бюджетный смартфон Nokia 1.3.