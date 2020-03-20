Маунтин-Вью, США, , 11:29 — REGNUM Установку мобильных приложений на устройствах с операционной системой Android из сторонних источников начала блокировать компания Google. Объявление об этом появилось на ресурсе 9to5Google.

Новый функционал фирменной программы Google Advanced Protection активирует утилиту Play Protect, запрещающую загрузку приложений не из официального магазина Google Play. Также Advanced Protection будет отслеживать попытки установить APK-файлы, загруженные со сторонних ресурсов.

Компания Google аргументирует нововведение улучшением безопасности пользователей, так как проверить безопасность программ на сторонних ресурсах не представляется возможным.

Сообщается, что пока что имеется возможность устанавливать такие приложения с помощью утилиты ADB с использованием персональных компьютеров. Также действие блокировки не распространяется на приложения из крупных магазинов, подобных Galaxy Store от Samsung, предустановленных на устройствах.

Напомним, аналогичное ограничение существует на устройствах Apple. В системе iOS с самого начала ее существования также запрещена установка приложений из других источников, кроме фирменного магазина App Store.