Вашингтон, , 07:29 — REGNUM Сборка ракеты-носителя SLS и космического корабля Orion, которые должны отправиться на Луну и Марс, отложена в связи с распространением коронавируса, сообщили в пресс-службе Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США.

В заявлении говорится, что производственные центры агентства находятся слишком близко к районам, в которых было зафиксирован увеличение числа случаев заражения коронавирусом.

«NASA временно приостанавливает работу над узлами SLS и Orion и их испытаниями», — сообщил глава ведомства Джим Брайденстайн.

Срок возобновления работ в агентстве не назвали.

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