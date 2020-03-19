Токио, , 21:21 — REGNUM Морские силы самообороны Японии ввели в эксплуатацию эсминец «Мая», оснащённый системой противоракетной обороны Aegis, сообщает агентство Kyodo News.

Церемония передачи корабля военным прошла на верфи в Йокогаме.

Боевой корабль стоимостью $1,6 млрд 170-метровой длины и водоизмещением более восьми тыс. тонн несёт на борту противоракеты SM-3 Block IIA, предназначенные для перехвата баллистических ракет.

В составе японского военного флота эсминец «Мая» стал седьмым по счёту кораблём, оснащённым системой ПРО Aegis. В планах японского военного ведомства значится постройка ещё одного корабля этого типа.

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