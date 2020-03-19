Вашингтон, , 16:30 — REGNUM В США принят на вооружение ударный космический комплекс для боевых действий на околоземной орбите, сообщает издание Popular Mechanics.

«Истребитель спутников» получил название «Система противодействия коммуникации Block 10.2» и предназначен для подавления спутниковых сигналов. Он должен блокировать связь наземной системы управления противника с его космическими спутниками.

Издание утверждает, что Block 10.2 уже доставлен в расположение 4-й эскадрильи Космических войск США на военно-воздушной базе Петерсон в штате Колорадо.

По мнению американских военных, блокирование связи гораздо эффективнее, чем простое уничтожение орбитальных аппаратов противника.

По некоторым данным, Block 10.2 способен блокировать каналы радиосвязи, а также нарушать функционирование систем предупреждения о ракетно-ядерном нападении.

Тактико-технические характеристики этой космической системы командование Космических сил США не раскрывает и никаких официальных данных на этот счёт не публикуется.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 и 2019 годах военные США регулярно заявляли, что Россия и Китай создают орбитальные аппараты, способные перехватывать контроль над чужими спутниками или блокировать связь с ними.

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