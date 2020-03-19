Вашингтон, , 15:08 — REGNUM Американский оружейный подрядчик Raytheon сообщил о проведении испытаний радиолокационной станции, способной обнаруживать и сопровождать гиперзвуковые цели. Речь идёт о радаре для зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Это были не полевые испытания, а испытания в лабораторных контролируемых условиях. По результатам тестов компания заявила об их успешности. Об этом пишет интернет-издание N+1.

Работа над новым радаром ведётся в рамках проекта LTAMDS и началась осенью 2019 года. Задача проекта — создать единую систему противовоздушной и противоракетной обороны. До конца 2022 года компания Raytheon должна предоставить военным США шесть новых РЛС для проведения испытаний.

Ранее заявлялись следующие характеристики комплексов ПВО Patriot. Обнаружение целей на дальности до 180 километров и на высотах от 60 метров до 24 километров. Также было заявлено, что Patriot может поразить цель, летящую со скоростью до двух тысяч метров в секунду.

Даже из официальных характеристик Patriot видно, что данный американский комплекс не способен сбить перспективную российскую гиперзвуковую ракету «Циркон», имеющую скорость около 9 Махов, то есть около трёх тысяч метров в секунду.