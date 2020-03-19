Редмонд, США, , 14:02 — REGNUM Возможность отключения или удаления некоторых непопулярных компонентов обеспечит пользователям компания Microsoft в новом релизе Windows 10 (версия 2004). Об этом сообщило сетевое издание 3DNews.

Опциональными в обновленной операционной системе станут такие приложения как Paint, Notepad, Wordpad, среда сценариев PowerShell, средства управления печатью, факсами и сканерами, а также приложение Steps Recorder. Для этих компонентов в настройках появится в возможность их отключения.

При необходимости пользователи смогут восстановить ранее отключенные функции и приложения.

Напомним, крупное обновление Windows 10 (версия 2004) будет выпущено в апреле 2020 года. По заявлению компании Microsoft, новая версия станет более надёжной и производительной за счет большого количества внесенных изменений и улучшений. Сейчас уже известно, что в операционной системе появится новый файловый менеджер, обновленный поисковик и функционал, позволяющий управлять зарезервированным пространством на дисках.