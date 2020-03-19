Вашингтон, , 13:48 — REGNUM Объяснение причин, почему компания Valve не выпускала долгое время игры серии Half-Life, дал основатель компании Гейб Ньюэлл в интервью изданию IGN. Запись беседы выложена на канале издания в YouTube.

«Возможно, мы слишком тупые, и поэтому не выпускали новую часть», — объяснил Ньюэлл. Как уточнил глава Valve, если бы они выпустили новую часть игровой серии, то легко бы смогли улучшить финансовое состояние компании. Но компания не гонится за высокими показателями, отметил руководитель компании.

Ньюэлл подчеркнул, что его команда разработчиков не действует в соответствии с правилами индустрии. Поэтому, выпустив новую игру Half-Life: Alyx, они надеются на получение отзывов от пользователей, чтобы понять, правильно ли выбрано направление развитие продукта. Глава компании добавил, что рынок игр в формате VR (виртуальной реальности) ограничен, поэтому отзывы геймеров помогут выходам удачных продуктов в дальнейшем.

По словам Ньюэлла, судьба Half-Life 3 не определена, и многие в команде надеются, что Half-Life: Alyx станет последней в этой линейке.

Напомним, Half-Life: Episode Two пока что последняя игра из серии Half-Life. Она вышла еще в 2017 году. Все слухи о выходе Half-Life 3, которые с тех пор ходили в игровой среде, не подтвердились.

Релиз Half-Life: Alyx, которая будет реализована только с использованием гарнитур VR, состоится 23 марта.