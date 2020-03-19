Вашингтон, , 13:29 — REGNUM Бесплатный доступ к футбольному симулятору Football Manager 2020 в Steam открыло издательство Sega в связи с карантином из-за распространения коронавируса. Об этом 19 марта сообщило сетевое издание 3DNews.

До 25 марта для пользователей будет доступна страница, с которой можно скачать полную версию игры. Как сообщают журналисты, после окончания акции игра из личных библиотек пользователей исчезнет, но при покупке игры весь процесс прохождения можно будет восстановить.

Football Manager 2020 представляет собой спортивный симулятор, в котором пользователи смогут управлять собственным футбольным клубом по своим правилам. Разработчики игры из студии Sports Interactive отмечают, что в игре реализован максимум свободы для индивидуального подхода к развитию клуба.

В игре можно выбрать 2,5 тысячи футбольных клубов из 50 стран. Среди персонажей представлены имена более полумиллиона настоящих футболистов и тренеров.