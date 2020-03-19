Циндао, Китай, , 13:07 — REGNUM Представление первого в мире телевизора разрешением 8К с двумя экранами провела китайская компания «Hisense». Об этом 19 марта сообщило сетевое издание iXBT.

Модель оснащена основной панелью диагональю 85 дюймов и называется 85U9Е. Дополнительная панель располагается под основной. Ее диагональ составляет 28 дюймов.

По данным представителей компании, второй экран работает постоянно, но судя по представленным изображениям, на нем всего лишь выводится дополнительная информация о времени, погоде и вспомогательных меню. Особыми характеристикам этот экран не может похвастать.

Основной же экран, как сообщает «Hisense», по точности цветопередачи превосходит экраны смартфона iPhone 11 и телевизора Sony Z9D. Огромный экран для повышения качества изображения оснастили 112 отдельными контроллерами подсветки, управляемыми по специальному алгоритму.

Телевизор оснащен двухядерным интеллектуальным блоком, 128 ГБ флеш-памяти и звуковой системой мощностью 110 Вт. Телевизором управляет операционная система Android Pie.

Издание отмечает, что телевизор будет продаваться по чрезвычайно высокой цене, которая скорее всего отобьет у покупателей интерес к новинке.