Ростов-на-Дону, , 13:06 — REGNUM Донской государственный технический университет (ДГТУ) провёл онлайн-лекцию внутри игры Minecraft. Занятие в необычном формате прошло для студентов второго курса факультета «Информатика и вычислительная техника». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе вуза.

«На подготовительном этапе студенты самостоятельно создали виртуальную аудиторию, которая имитирует их учебный класс в ДГТУ. Там есть парты, доска, кафедра, преподавательский стол. С помощью табличек можно делать записи на доске, к примеру, писать программные коды», — пояснил старший преподаватель кафедры «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем» ДГТУ Александр Кузин.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в связи с угрозой распространения коронавируса в Ростовской области вузы переведены на дистанционный режим работы. Преподавательский состав проводит занятия для студентов в режиме онлайн. Особый режим работы в донских учебных заведениях будет действовать до особого распоряжения.