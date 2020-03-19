Вашингтон, 19 марта 2020, 12:38 — REGNUM Рейтинг смартфонов выпуска 2020 года, предоставляющих пользователям самый высокий уровень безопасности данных, составили специалисты ресурса Gadget Hacks, разместив его на страницах издания.
В списке оказались четыре телефона: Google Pixel 4 XL, Samsung Galaxy S20 Ultra, iPhone 11 Pro Max и специальный крипто-сматртфон Finney от компании Sirin Cyber.
При составлении списка, специалисты учитывали следующие параметры безопасности: надежность шифрования, наличие биометрии, безопасность аппаратных средств, доступность технологии VPN, а также скорость выпуска исправлений безопасности.
Смартфоны, имеющие только базовые функции безопасности, встроенные в стандартные операционные системы, и типовой аппаратный модуль безопасности Qualcomm, из окончательного списка были исключены.
Как сообщается в материале издания, компания Sirin Cyber произвела десять тысяч крипто-смартфонов Finney, которые уже практически все раскуплены. Встроенный в смартфоне кошелек защищен отдельно от самого телефона и может совершать операции с крупнейшими криптовалютами. Компания полагает, что это устройство станет лидером при переходе рынков на криптовалюту.
Несмотря на особую защищенность Finney, лидером рейтинга по совокупности поддерживаемых функций безопасности специалисты признали Google Pixel 4 XL.