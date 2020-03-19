Москва, , 12:14 — REGNUM Тестирование технологии использования смартфона в качестве терминала при оплате покупок начал Сбербанк по всей России. 18 марта пресс-релиз, содержащий подробности, размещен на сайте банка.

Как сообщается в пресс-релизе, технологию разработали специально для облегчения финансовых операций предприятиям малого и среднего бизнеса. Новую технологию банк назвал «Tap on Phone».

Одноименное приложение, устанавливаемое на смартфон, превратит его в терминал, способный принимать безналичные платежи. «Данное решение открывает новые возможности для владельцев бизнеса с небольшим средним чеком», — подчеркивается в сообщении.

Пока что с помощью технологии «Tap on Phone» можно оплатить суммы, не превышающие одной тысячи рублей. В сообщении отмечается, что у клиентов, которые пользуются системами Google Pay, Apple Pay и прочими pay-сервисами, будет возможность оплатить суммы больше одной тысячи.

По сообщению банка, уже сейчас интерес к использованию новой технологии проявляют различные предприятия: от фастфуда и цветочных магазинов до такси.