Вашингтон, , 11:34 — REGNUM В Космические силы США поступила первая система, предназначенная для затруднения связи вероятного противника со своей орбитальной группировкой спутников. Она называется «Система противодействия коммуникации Block 10.2». Речь идёт пока о первом таком комплексе. Место его базирования — авиабаза Петерсон в штате Колорадо. На этом объекте располагается 4-я эскадрилья Космических войск США. Об этом пишет телеграм-канал «Военно-политическая аналитика».

В открытом доступе данных о тактико-технических характеристиках системы глушения спутников нет. Назначение её — блокировать передачу данных между военными спутниками связи и абонентами на Земле. Данный комплекс должен провести блокировку популярных диапазонов радиосвязи, кроме того, его задача — лишить противника возможности получить информацию, предупреждающую о ракетном ударе, а также лишить возможности проведения видеоконференций.

Глушение сигнала было выбрано как наиболее дешёвый в данном случае способ. Оказалось, что значительно легче глушить сигнал, чем сбивать спутники, которые находятся на высоких орбитах — на высоте 36 тысяч километров и более.

Кроме того, сбить спутник противника — это фактически объявить войну. А глушить сигнал можно и в мирное время: сейчас большое количество конфликтов идёт в так называемой «серой зоне» без официального объявления войны.