Москва, , 08:53 — REGNUM Подлодка проекта 955 (шифр «Борей») «Александр Невский» смогла незаметно для США совершить межфлотский переход с Северного флота на Тихоокеанский по Северному морскому пути. Как пояснил бывший командир субмарины капитан 1-го ранга Василий Танковид, американские военные не смогли обнаружить субмарину из-за её малой шумности и особого маневрирования.

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Танковид в интервью ТАСС уточнил, что переход длился 42 дня, из которых 12 суток «Александр Невский» шёл в надводном положении. При этом Соединённые Штаты узнали об этом переходе, только когда подлодка пришла в Вилючинск на Камчатке.

«Американцы проснулись после того, как мы пришвартовались к пирсу», — рассказал командир подлодки.

«Что касается скрытности, то мы перекрываем [по этому показателю] не только свои корабли, но и иностранные, — подчеркнул бывший капитан субмарины. — США «отдыхают» по сравнению с нашей малошумностью».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее авторы статьи, опубликованной The Drive, пришли к выводу, что главная задача российских атомных подводных лодок «Борей» и будущих «Борей-А», которые являются критически важными элементами российской системы ядерного сдерживания, заключается в том, чтобы «исчезнуть в бескрайних просторах океана и оставаться как можно более скрытыми».

Напомним, на подлодке класса «Борей» находятся 16 ракет Р-30 «Булава». Каждая из таких ракет несёт шесть ядерных боеголовок мощностью 150 килотонн. Боеголовки разделяются и способны уничтожить отдельные цели.

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