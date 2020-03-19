Владивосток, , 04:04 — REGNUM Противолодочные самолёты Ту-142 и Ил-38 морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе учений выполнили успешное бомбометание по надводным целям. Об этом 19 марта сообщает пресс-служба Восточного военного округа Минобороны РФ.

В соответствии с планом боевой подготовки, две пары самолётов морской авиации ТОФ, в составе дальнего противолодочного самолёта Ту-142 и противолодочного самолёта Ил-38, успешно выполнили практическое бомбометание по надводным целям — уничтожили бомбами П-50Т условные цели (мишенные позиции) на полигоне морской авиации в районе бухты Анна.

Морские лётчики также отработали навыки пилотирования и слаженности действий в условиях полётов над безориентирной местностью при отсутствии сопровождения наземными радиотехническими средствами аэронавигации.