Мурманск, , 01:33 — REGNUM Малый ракетный корабль «Айсберг» провёл в Баренцевом море учебные зенитные стрельбы. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба Северного флота Минобороны РФ.

Корабль, принадлежащий Кольской флотилии разнородных сил Северного флота, на полигонах боевой подготовки в Баренцевом море провёл тактические учения по отражению воздушного нападения с различных направлений и высот, в рамках которых провёл боевые стрельбы из артиллерийских и зенитного ракетного комплексов.

Одну из воздушных целей имитировала малоразмерная ракета «Саман», которая была запущена с борта малого противолодочного корабля «Юнга».

Все воздушные цели, имитирующие средства нападения условного противника были успешно поражены из 76-мм артиллерийской установки АК-176, скорострельной зенитной артиллерийской установки АК-630 (ближняя зона) и зенитного ракетного комплекса «Оса-МА».

Напомним, малый ракетный корабль проекта 1234.1 «Айсберг» в качестве основного вооружения несёт на борту шесть крылатых противокорабельных ракет «Малахит» для поражения кораблей вероятного противника в приграничных морях и в ближней океанской зоне.