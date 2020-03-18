Вашингтон, , 23:05 — REGNUM В США проведены стартовые испытания новой радиолокационной станции LTAMDS, предназначенной для повышения эффективности зенитно-ракетного комплекса ПВО Patriot, сообщает пресс-служба корпорации Raytheon.

По утверждению пресс-службы, первые испытания нового радара проводились в лабораторных контролируемых условиях и были признаны успешными.

Тестирование проводилось с помощью симуляции воздушных целей различного типа, а также была осуществлена настройка приемо-передающих модулей. Следующим этапом должно стать полевое испытание прототипа с реальными воздушными мишенями.

Новый перспективный радар LTAMDS получил активную фазированную антенную решетку и приемо-передающие модули на основе новых химических соединений.

По некоторым данным, новый радар рассматривается не только как средство повышения эффективности ЗРК Patriot, но и как элемент перспективной системы ПВО Integrated Air and Missile Defense System, которая должна приобрести способность обнаруживать гиперзвуковые объекты.

Читайте ранее в этом сюжете: Помогут ли новые «буи-защитники» российским подводным лодкам?